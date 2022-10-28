عودة مياه الشرب لمدينة المستقبل بالإسماعيلية بعد إصلاح الكسر المفاجئ

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه الشرب 600 مم بمدينة المستقبل في الإسماعيلية، وإعادة ضخ المياه ووصولها إلى جميع مناطق المدينة.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجئ

وأشار رئيس الشركة، إلى أنه جرى التحرك الفوري والسريع واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإصلاح الكسر المفاجئ نتيجة زيادة الضغط، وأدى إلى انقطاع المياه عن مدينة المستقبل، وتكوين الفرق الفنية من مهندسين وفنيين وتسخير كل الإمكانات بالشركة من سيارات ومعدات على مدار الساعات الماضية، ومواصلة العمل على مدار الساعة دون انقطاع، وجرى التعامل مع الموقف بكل دقة وسرعة.

توفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين

وأضاف اللواء عبدالحميد عصمت، أنه تخفيفا على المواطنين وعدم تأثرهم بانقطاع الخدمة لفترات طويلة، فقد قامت الشركة بتوفير سيارات مياه الشرب بالمدينة لسد احتياجات المواطنين لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

عودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع

وأشاد رئيس الشركة بالجهود المبذولة من أجل الانتهاء من أعمال الاصلاح في وقت قياسي، وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع، مؤكدًا أن خدمة الخط الساخن «125» تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاث، على مدار 24 ساعة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، أو من خلال خدمة الواتساب على الرقم 01206666240، وكذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة على «فيس بوك».