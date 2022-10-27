فروع خدمة العملاء لشركة مياه الشرب والصرف بالجيزة.. «لو هتقدم شكوى»

يبحث العديد من الأشخاص عن خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لتقديم شكاوى بشأن انقطاع المياه في بعض الأماكن وطلب سيارات محملة بالمياه في فترات الانقطاع، أو استفسارات عن وظائف جرى الإعلان عنها، وأعلنت الشركة بالجيزة كيفية التواصل لتلقي الشكاوى وطلبات المواطنين.

ويمكن تقديم شكاوى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن طريق إحدى الطرق التالية:

طرق تقديم شكاوى مياه الشرب

- يمكن تقديم شكاوى عبر الموقع الإلكتروني للشركة، أو من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

- عبر تطبيق قراءتي لتسجيل قراءة عدادات المياه.

- عبر تطبيق «واتساب» على الرقم 01221799777.

- التواصل مع الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفيما يلي، نعرض أبرز فروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، وفقًا لما ذكرته الشركة في بيان لها:

عناوين مراكز وفروع خدمة عملاء شركة مياه الشرب

1- مركز خدمة عملاء الجامعة - العنوان/ شارع النيل أمام الفورسيزون

2 - الكيت كات - العنوان/ ميدان الكيت كات بجوار بنك مصر.

3- أحمد عرابي - العنوان/ الجزيرة الوسطى بشارع أحمد عرابي.

4 - أرض اللواء - العنوان/ شارع ترعة الزمر أرض اللواء أمام سلم الإليزيه.

5- جزيرة محمد - العنوان/ شارع ترعة السواحل بجوار محطة صرف طناش.

6 - الرماية - العنوان/ شارع ترسا الهرم ناصية شارع المحولات.

7- مركز خدمة عملاء المنيرة الغربية - العنوان/ تقاطع شارع شارع 17 مع 31 مدينة التحرير إمبابة.

8- مركز منشأة البكاري - العنوان/ شارع منشأة البكاري قرية المنشية.

9- مركز بولاق الدكرور - العنوان/ شارع 10 بجوار كنيسة العذراء ومارجرجس.

10- مركز خدمة عملاء شركة مياه الشرب هضبة الأهرام - العنوان/ البوابة الرابعة خزان المياه.

11- مركز وفرع خدمة عملاء مياه الشرب بالعمرانية - العنوان/ شارع المستشفى أمام السنترال.