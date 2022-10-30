عودة مياه الشرب في أبو النمرس بالجيزة بعد إصلاح كسر مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط المياه قطر 800 مم بشارع أحمد بدوي في أبو النمرس.

وأوضحت شركة مياه الشرب، في بيان، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجياً للمناطق المتأثرة تباعاً فور اتزان الشبكة وانتظام ضغوط المياه.

المناطق المتأثرة بالكسر

وأعلنت شركة مياه الشرب، في بيان سابق لها، انقطاع المياه عن مناطق مدينة أبو النمرس، وقرى ترسا وشبرامنت وزاوية أبو مسلم، نتيجة حدوث كسرمفاجئ بخط مياه قطر 800 مم.

شفط المياه الناتجة عن الكسر

وقامت الشركة بالكشف عن موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عنه، كما دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.