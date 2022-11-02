محافظة المنيا تتسلم اللحوم المخصصة للأسر الأكثر احتياجًا من «الأوقاف»

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة أعمال استلام طنين من اللحوم مخصصة من وزارة الأوقاف؛ لتوزيعها بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في ضوء الإسهام المجتمعي للوزارة، من خلال مشروع أضاحي الأوقاف، حيث سيتم توزيعها بعدد من القري من الأكثر احتياجا.

جاء ذلك بحضور الشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة.

توفير المساعدات الإنسانية للأولى بالرعاية

وأشاد محافظ المنيا، بجهود وزارة التضامن الاجتماعي في توفير المساعدات الغذائية واللحوم للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة موجهًا بالتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والإدارات الاجتماعية المختلفة لسرعة توزيع اللحوم طبقا لقواعد البيانات التي قامت بإعدادها التضامن الاجتماعي لضمان وصول الدعم للمستحقين مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الخدمات والدعم العيني للمواطنين خاصة من الأسر الأولى بالرعاية.