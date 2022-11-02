أسعار الفرن الكهربائي في الأسواق.. تبدأ من 595 جنيها

ترغب العديد من ربات المنازل معرفة أسعار الفرن الكهربائي، في الأسواق، ليكون بديلا عن استهلاك الأنبوبة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار الفرن الكهربائي وفقا لما ذكره أحد مواقع التسوق الشهيرة عبر الإنترنت، وذلك لربات المنازل التي تريد تسوية الأطعمة والصواني المختلفة.

أسعار الفرن الكهربائي

فرن كهربائي سعة 46 لترا بقدرة 1800 وات بلون أسود مع شواية ومروحة من تورنيدو، بسعر يصل إلى 1595 جنيها.

فرن كهربائي 36 لتر من كومتيل KF-3000 بسعر يصل إلى نحو 595 جنيها.

فرن كهربائي من شارب EO-42K-2 بخاصية الحمل الحراري 1800 واط، 42 لتر بسعر يصل إلى 2100 جنيه.

فرن فريش أسود 48 لتر - شواية ومروحة بسعر يصل إلى 1400 جنيه.

فرن بشواية ومروحة من فريش - 65 لترا مقاس XL بسعر يصل إلى 1870 جنيها.

فرن كهربائي من نيكاي NET50RCB، 50 لتر - اسود بسعر يصل إلى 1200 جنيه.

فرن جامبو تاتش 40616 من الزينوكي بسعر يصل إلى 1300 جنيه.

فرن كهربائي من فريش FR-48ECCO سعة 48 لتر، مزودة بشواية ومصباح ومروحة، بسعر يصل إلى 1550 جنيها.

فرن كهربائي من شارب 42 لتر، 1300 وات، شواية، فضي × اسود EO-S42-ES2 بسعر 2800 جنيه.

فرن ومقلاة كهربائية ذكية 1800 وات بسعة 12 لتر من نوتريكوك، بسعر يصل إلى 5700 جنيه.