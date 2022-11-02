توقعات بانخفاض أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 30% خلال الأشهر المقبلة

قال موقع «إنفيستينج»، إنّ بنك جولدمان ساكس يتوقع أن تنخفض أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 30% خلال الأشهر المقبلة، لينخفض ​​السعر إلى 85 يورو لكل ميجاواط / ساعة في الربع الأول من عام 2023.

ووفقًا لبيانات مؤشر «TTF»، التي تعتبر المعيار الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، تم تداولها على انخفاض عند حوالي 120 يورو لكل ميغاواط/ ساعة، وعلى الرغم من التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، مما قد يخفف أزمة تكلفة المعيشة، إلا أن هناك ضغطًا كبيرًا على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط.

تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

وأشار بنك جولدمان ساكس أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا ستنخفض خلال الأشهر المقبلة لعدة أسباب منها امتلاء مخزون الغاز في أوروبا بشكل أساسي لموسم الشتاء، كما أن درجات الحرارة هذا الخريف أكثر اعتدالًا مما كان متوقعًا، مما أدى إلى تأخير بدء فترة الاستخدام الكثيف، ووجود زيادة في المعروض من الغاز الطبيعي المسال.

وأشارت التقارير الأخيرة إلى أن نحو 60 سفينة تنتظر تفريغ شحناتها من الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، حيث تم شراء بعض هذه الشحنات خلال الصيف وهي تصل الآن مع امتلاء التخزين، بينما تُظهر أحدث البيانات التي جمعتها مجموعة Gas Infrastructure Europe أن مستويات التخزين في أوروبا تبلغ 94%.

ودفعت الأزمة الروسية الأوكرانية والضغوط اللاحقة على مزيج الطاقة في أوروبا الأسعار إلى أرقام تاريخية - فوق 340 يورو لكل ميغاواط / ساعة.

ارتفاع السعر بشكل حاد في الصيف المقبل

وعلى الرغم من التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الغاز على المدى القريب، إلا أن هناك ضغطًا كبيرًا على القادة الأوروبيين لتأمين الإمدادات على المدى المتوسط، حيث يتوقع المحللون ارتفاع السعر بشكل حاد في الصيف المقبل مع إعادة بناء مستويات التخزين، ليرتفع إلى ما يقل قليلاً عن 250 يورو لكل ميغاواط / ساعة بحلول نهاية يوليو أي بزيادة تقترب إلى حوالي 200%، بعد الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023 بسبب عدة عوامل.