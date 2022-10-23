هيئة الكتاب تصدر «الغرباء لا يتعلقون» و«بيوت الزجاج» لـ صفاء البيلي

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة الإبداع المسرحي، مسرحيتا «الغرباء لا يتعلقون بالحبال وبيوت الزجاج»، للكاتبة صفاء البيلي. وجاء على غلاف الكتاب: «سؤالان تطرحهما هاتان المسرحيتان للشاعرة والكاتبة صفاء البيلي، وتتوجه بهما لقارئها العزيز المهموم بقضايا وطنه».

الحيرة بين التراث والمعاصرة في كتاب صفاء البيلي

وجاء السؤال الأول: ما الذي سيحدث للبشرية الوادعة لو استيقظت ذات يوم لتفاجأ بأنّ العالم من حولها قد أصيب بالجزام؛ فتساقطت أعضاؤه، واضطربت قوانينه، وتقسّمت أوطانه، وتجزأت أوصاله وتناحرت شعوبه؟.

أما السؤال الثاني، فكان: إن كان هنالك ثمة حل.. فما هو؟ هل سيكون بانطلاقنا من التراث إلى المعاصرة، أم من المعاصرة إلى التراث؟، أم هل سيكون بتخلينا عن قضايانا الكبرى، والبحث عن البدائل المموهة.. والسماح للآخر بترتيب أوراقنا التي ربما أسهم هو في بعثرتها بشكل كبير؟، أم سيكون بانطلاقنا نحو الأفاق العالمية ومنجزاتها حاملين معنا أسلحتنا الخاصة مـن ثقافة وتراث، وتاريخ، وهوية تحاول الثبات في مهب رياح التبعية والهرم والجنون، قابضة على جمر الروح وقوة الذات النابضة بالمعرفة التي تشكل في صميمها.. الدرع والحصن في معركة الحياة غير المتكافئة التي تعيشنا ونحياها؟.

كل هذه التساؤلات وغيرها مما بين السطور.. طرحتها الكاتبة وحاولت جاهدة ألا تترك قارئها ظمآنا للإجابة التي ستكون آراؤه، لا شك، جزءا من الشطآن التي سترسو عليها حيرة السفن!.