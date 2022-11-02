مؤمن هشام يؤدي دور الابن الأصغر لـ وفاء عامر في مسلسل «العيلة دي»

شارك الفنان مؤمن هشام، جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بوستر مسلسل «العيلة دي»، برفقة مجموعة من النجوم أبرزهم وفاء عامر، ومحمد ثروت، وإسلام إبراهيم.

ويجسد مؤمن هشام، شخصية «ديشا»، نجل وفاء عامر الصغير، الذي يطمح في الشهرة والغناء، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي.

وعبر مؤمن هشام عن سعادته بشخصية ديشا، قائلًا: «سعيد بتلك الشخصية التي تشبهني»، مؤكدا أن علاقته بوفاء عامر ومحمد ثروت بها الكثير من الكوميديا.

وأكد أن العمل مع المخرج أحمد خالد أمين أضاف له الكثير، مشددا سعادته بالعمل معه وباقي فريق العمل.

أبطال مسلسل «العيلة دي»

مسلسل «العيلة دي» مكون من 30 حلقة، بطولة وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، إسماعيل فرغلى، يوسف عثمان، سلوي عثمان، ريهام الشنوانى، ضياء الميرغني، علا رامى وعدد من الفنانين الشباب، والعمل فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، وشارك فى الكتابة ياسمين رفعت، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة أورما.

أحداث مسلسل «العيلة دي»

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت، حول عائلة مصرية تنتمي لطبقة متوسطة، تحدث لها عدة مشكلات وقضايا إنسانية تقع بالفعل في مجتمعنا الحالي، مثل أزمة البطالة والدروس الخصوصية وإسكان الشباب، والبحث عن ساكن مناسب له، واتجاههم للسفر، وغيرها من القضايا.

وينتظر مؤمن هشام، عرض مسلسه العالمي The Crown؛ إذ يجسد شخصية الشقيق الأصغر لأمير المصري، وتعتبر خطوة هامة لتواجدهم في مثل هذا العمل العالمي الذي يتابعه الكثيرون.

جدير بالذكر أن مؤمن هشام شارك في موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»؛ إذ كان يجسد شخصية «منذر» حفيد همام «جمال سليمان»، والذي تظهر عليه علامات الحزن علي وفاة والده الذي قتل غدرًا، ويعيش مع عائلة أهله بمنزل جدته «جملات» التي تجسد دورها النجمة «صابرين ».