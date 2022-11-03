تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن التقديم لامتحانات أبناؤنا في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليميات هامة خاصة بأحكام التقديم في امتحانات أبناؤنا في الخارج، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة أن الطلاب المتقدمون لامتحانات أبناؤنا في الخارج يعتبرون طلاب منازل، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر، ويجرى امتحان تحديد مستوى تحت اشراف المديرية التعليمية المختصة للطالب المصري العائد من الخارج إذا كانت الشهادة المقدمة من الطالب مضى عليها عامان على الأكثر، طبقا للقرار الوزاري رقم 284 لسنة 2014.

إعفاء الطلاب من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية

وقالت وزارة التربية والتعليم، على موقعها الرسمي: يعفى الطلاب المتقدمون لامتحانات أبناؤنا في الخارج من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة ٢٠١١ وتعديلاته، وبالنسبة لطلاب اللغات يتم أداء امتحان العلوم والرياضيات طبقا للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب «الإنجليزية أو الفرنسية» فقط.

تحديد الشعبة باستمارة التقدم للامتحانات

وأكدت الوزارة أنه يجب تسجيل الشعبة عند ملئ البيانات باستمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي، ولن يقبل التقديم بدون تحديد الشعبة وكذلك اللغة الأجنبية الثانية التي أداها الطالب بالصف الأول الثانوي.

وأشارت وزارة التعليم، إلأى أنه في جميع الأحوال السابقة التي تشمل الامتحانات في مرحلة التعليم الأساسي والصف الأول والثاني الثانوي لا يعتد بشهادة القيد أو بيان الرسوب أو بيان النجاح الصادر من المدرسة أو من لجنة النظام والمراقبة بأي صف دراسي، وإنما يشترط تقديم أصل بيان نجاح معتمد من إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة أو المديرية التعليمية وذلك للدور الأول، ويشترط بيان بالدرجات للطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدور الثاني.