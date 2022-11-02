«جولدمان ساكس»: برميل النفط سيصل إلى 115 دولارًا في أبريل 2023

توقع بنك «جولدمان ساكس»، ارتفاع أسعار النفط الخام إلى 115 دولارًا للبرميل، في الربع الأول من العام المقبل 2023.

وقال «جيف كوري»، رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك «جولدمان ساكس»، إن أسعار النفط الخام قد تقفز إلى 115 دولارًا للبرميل بحلول أبريل من العام المقبل حيث تضغط عدة عوامل على العرض، وأضاف في مذكرة بحثية، أن العرض ضيق نسبيًا حتى عام 2023 ونعتقد أنه سيخلق ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار.

أسباب ارتفاع سعر النفط

وأشار إلى عدة أسباب من بينها، إيقاف الولايات المتحدة الإفراج عن جزء من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، وحظر الاتحاد الأوروبي المقبل على الخام الروسي المقرر في ديسمبر، ونقص التنقيب مما أدى إلى معروض مخيب للآمال لإنتاج النفط الصخري الأمريكي، مضيفاً: «كل هذا يمكن أن يدفع أسعار النفط الخام للارتفاع».

وتابع رئيس أبحاث السلع الأولية في بنك جولدمان ساكس قائلاً: «توقعاتنا لسعر النفط 115 دولارًا للبرميل في الربع الأول، لكن هناك خطر ارتفاع في ذلك».

وارتفعت أسعار النفط الخام هذا العام، بسبب تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، وتسببت العقوبات الغربية ضد موسكو في تقليص الإمدادات.

20.7 % ارتفاعاً في سعر خام برنت

وقفزت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 20.7% منذ بداية العام حتى تاريخه لتتداول عند 93.81 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط - المعيار الأمريكي - بنسبة 16.9% إلى 87.34 دولارًا للبرميل في نفس الفترة.

وقالت مجموعة «أوبك +» في أوائل أكتوبر الماضي، إنها ستخفض حصص إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًا، ويتوقع الاستراتيجيون أن تؤدي هذه الخطوة إلى رفع أسعار النفط، حيث يمكن أن تؤثر على العرض.

وقالت المجموعة إنها تتطلع إلى تكوين فوائض في حال أدى الركود العالمي إلى انخفاض الطلب، ويشعر العديد من المستثمرين بالقلق من التباطؤ في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث عادت قيود كورونا، ومن المحتمل أن تضر بالنشاط الصناعي.