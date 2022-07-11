«جولدمان ساكس» يتوقع هبوطًا حادًا للسوق الأمريكية في حالة الركود

توقع بنك «جولد مان ساكس» الأمريكي، أن يدخل الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركود، وذلك وفق مذكرة بحثية تشمل التقييم المحتمل لمؤشر إس أند بي 500، وهو ما يدفع السوق الأمريكية إلى الهبوط.

«كوستين» يتوقع دخول الولايات المتحدة في ركود

ووفقاً لموقع «Investing»، فأصدر كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم في الولايات المتحدة بجولدمان ساكس، ديفيد كوستين، مذكرة تشمل توقعاته للحركة المحتملة لمؤشر إس أند بي 500 في حالة دخول الولايات المتحدة في مرحلة الركود.

وقال «Investing»، إن «كوستين»، يعتقد أنه من المرجح أن تقوم شركات إس أند بي 500 بإلغاء الحد الأدنى، حيث أن إجماع نمو أرباح السهم الحالي يقع عند «فقط» + 6٪ سنويًا / سنويًا ومع ذلك، يرى الخبير الاستراتيجي المخاطرة، والتي من المرجح أن «تحث على تخفيض التقديرات المستقبلية».

توقعات بانخفاض مؤشر إس أند بي 500

وأشار«Investing»، إلى أن «كوستين»، كتب في مذكرة لعملائه قائلا: «في خط الأساس لدينا»، على افتراض أن الاقتصاد الأمريكي يتجنب الركود، نتوقع نمو أرباح السهم بنسبة + 8٪ في عام 2022 «مقابل + 10٪ للإجماع» و+ 6٪ في عام 2023 (مقابل + 9٪) وزيادة في مؤشر إس أند بي 500 إلى 4300.

وأوضح الموقع، أنه في حالة الركود المعتدل، يشير نموذجنا إلى أن في 2023 أرباح السهم ستنخفض بنسبة 11٪ إلى 200 دولار «مقابل الإجماع الحالي عند 250 دولارًا».

وتابع «Investing»، أنه في حالة انخفاض أرباح السهم في إس أند بي 500 إلى 225 دولارًا، يرى «كوستين» أن مؤشر إس أند بي 500 سينخفض إلى 3150.