كلية إعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تبدأ العمل ببرنامج الدراسات العليا

تبدأ كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، العمل ببرنامج الدراسات العليا بدءا من الفصل الدراسي الحالي، حيث أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا وزاريا ببدء الدراسة بماجستير Social Media and Digital Communicaition «وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمي».

يأتي ذلك في إطار مساعي جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتحقيق الأفضل بدعم ورعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، والذي يحرص على دعم العملية التعليمية بشكل مستمر، وتعزيز التميز الأكاديمي لتصبح جامعة مصر في مصاف الجامعات العالمية.

ربط البحث العلمي بالصناعة هو البوابة إلى المستقبل

وقال الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الجامعة تحرص على تعزيز التميز الأكاديمي والارتقاء بمستوى الطلاب، موضحا أنه سيتم إنشاء شبكات بحثية بين الجامعات محليا وإقليميا ودوليا، لافتا إلى أهمية البحث العلمي وربطه بالصناعة هو البوابة إلى المستقبل وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدول.

قياس مخرجات البحث العلمي

وأكد أشرف حيدر تطوير مؤشرات قياس مخرجات البحث العلمي، طبقا للتصنيفات الدولية حيث يكون حجم انتشار مخرجات البحث هي مقياس أساسي في التصنيف الدولي طبقا لمؤشرات QS، وTHA، مشيرًا إلى أن الدراسات العليا سواء المهنية أو الأكاديمية التي تطبق خطط البحث العلمي الاستراتيجية للجامعة بناء على البحوث البينية بين التخصصات المختلفة وتطبيقاتها في المجتمع والصناعة سواء كانت إنتاجية أو خدمية، مؤكدًا ربط مخرجات البحث العلمي الناتج من الدراسات العليا بخطط رؤية الدولة الاستراتيجية 2030 وبالمؤشرات العلمية الخاصة بالتنيمة المستدامة للنهوض بالمجتمعات العالمية.

وأشار أشرف حيدر إلى أن منظومة التطوير في العملية الأكاديمية هي تحول من النظام التقليدي المبني على الكليات والقطاعات المنعزلة إلى نظم التعليم الحديثة التي تعتمد على البرامج البينية والمشروعات البحثية وريادة الأعمال.

فتح باب التقدم أمام الطلاب الراغبين فى التسجيل بالكلية

من جهته أعلن الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، فتح باب التقدم أمام الطلاب الراغبين فى التسجيل بالكلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الحالي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد شروط الالتحاق بالدراسات العليا، وأن برنامج «وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الرقمي»، له تميزه وخصوصيته في مجال الدراسات العليا في الدراسات الإعلامية المصرية، ويعتمد على مرجعيات من الجامعات الأعلى تصنيف دوليا.

وتعد كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، واحدة من كليات القمة التي يسعى الطلاب دوما للالتحاق بها، حيث تعمل الكلية على بناء المهارات الإعلامية لدى طلابها وخريجيها، عبر توفير منظومة مقررات وآلية تدريب تعمل على تكوين الشخصية الإعلامية المتكاملة للطالب، وتتأسس على التطوير المستمر والمزج بين عناصر التكوين المهاري والمعرفي للطلاب، مع وضعهم في بيئة عمل تطبيقية طوال الوقت ومنذ أولى مراحل التحاقهم بالكلية، حيث توفر الكلية خبراء ومدربين يقدمون مجموعة تدريبات متنوعة وشاملة في مختلف مهارات العمل.