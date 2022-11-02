البورصة المصرية تتصدر ارتفاعات البورصات العربية خلال أكتوبر

شهدت أسواق المال العربية نشاطًا ملحوظًا، خلال شهر أكتوبر المنصرم، لترتفع مؤشرات 4 بورصات عربية بصدارة البورصة المصرية الارتفاعات، مع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد، وقرارات المركزي الأخيرة.

وقالت حنان رمسيس، محلل مالي وخبيرة اقتصادية، إن شهر أكتوبر كان من أكثر الشهور التي استطاعت فيها الأسواق العربية والخليجية تحقيق مكاسب وارتفاعات لم تحدث منذ سنوات بل لم تحدث منذ تدشين تلك الأسواق، رغم حالة التذبذبات في أسواق المال والبورصات العالمية.

أشارت «رمسيس»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عودة مؤشرات البورصات العربية عادت للمنطقة الخضراء بالتزامن مع اقتراب انعقاد الحدث الأهم عالميًا، وهو أول استضافة لمونديال كأس العالم في دولة عربية، والعودة إلى انعقاد المباريات عقب جائحة كورونا.

تباين أداء مؤشرات الأسواق العربية في شهر أكتوبر

وتابعت «رمسيس»، هناك من الأسواق العربية ما حقق ارتفاعا قياسيا لم يحققه في 9 أشهر ومنها من عاد للتواجد في المنطقة الخضراء ليعاود اتجاه المؤشر الصاعد، فمع استمرار حالة عدم اليقين والتذبذب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وتذبذب أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة وانتهاج سياسة مالية تشددية من استمرار رفع أسعار الفائدة بوتيرة عالية عالميا، لجأت العديد من الدول العربية لسياسة تحفيزية داخلية لدعم أداء مؤشراتها.

البورصة المصرية ترتفع 15.7%

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 خلال شهر أكتوبر بنسبة 15.7 % ليغلق عند 11372 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.05%.

وأعلنت مصر بنهاية الأسبوع الماضي عن رفع الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، بالإضافة إلى قرار تحرير سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، كما توصلت إلى اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وعلى الصعيد الأداء الشهري قفز المؤشر الثلاثيني بنحو 16% في شهر أكتوبر محققاً أعلى مكاسب شهرية في أكثر من 6 سنوات.

البورصة السعودية

سجل سوق الأسهم السعودية «تداول»، أداء إيجابيا خلال شهر أكتوبر بدعم 3 قطاعات كبرى وتراجعت القيمة السوقية بضغط خسائر أرامكو وارتفع المؤشر العام للسوق تاسي بنسبة 2.3% بمكاسب بلغت 262.48 نقطة، وصعد بها إلى مستوى 11,667.8 نقطة مقابل 11,405.32 نقطة بنهاية الشهر الماضي

وفقدت القيمة السوقية للسوق السعودية 101.92 مليار ريال ليهبط رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق تداول إلى 10.73 تريليون ريال مقارنة بـ 10.83 تريليون ريال بنهاية شهر سبتمبر.

بورصة الكويت

غلب الارتفاع على أداء المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات شهر أكتوبر 2022، مع انتعاش بالتداولات وتسجيل مكاسب سوقية بلغت 1.393 مليار دينار ما يعادل 4.508 مليار دولار بدعم عدة عوامل أبرزها النتائج المالية الإيجابية للشركات واقتناص المتعاملين الأجانب الفرص.

وصعد مؤشر السوق الأول خلال شهر أكتوبر بنسبة 3.03% ليغلق التعاملات عند النقطة 8190.94 بمكاسب 241.08 نقطة عن مستواه بنهاية سبتمبر السابق، وأغلق مؤشر السوق العام تعاملات أكتوبر 2022 عند 7318.41 بارتفاع 2.99% يقدر بـ212.7 نقطة عن مستواه في 28 سبتمبر 2022، فيما صعد مؤشر السوق الأول خلال الشهر الجاري بنسبة 3.03% ليغلق التعاملات عند النقطة 8190.94 رابحاً 241.08 نقطة عن مستواه نهاية سبتمبر السابق

وجاءت المحصلة الإجمالية لأداء مؤشر السوق الرئيسي 50 خضراء إذ صعد بـ2.49% مختتماً التعاملات بالنقطة 5648.8 ليربح 137.3 نقطة عن مستواها بالشهر السابق

وبشأن القيمة السوقية للأسهم فقد بلغت بنهاية تعاملات اليوم 46.852 مليار دينار بارتفاع 3.06% يقدر بـ1.393 مليار دينار عن مستواها نهاية سبتمبر السابق البالغ 45.459 مليار دينار.

بورصة الإمارات

قفز مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 7% في شهر أكتوبر مسجلاً إغلاقاً شهرياً فوق مستويات 10400 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، وجاء الدعم بشكل رئيسي من سهم العالمية القابضة الذي ارتفع بأكثر من 13% خلال أكتوبر مسجلاً إغلاقاً قياسياً جديداً.

مؤشر سوق دبي

في المقابل سجل مؤشر سوق دبي خسائر شهرية بنحو 0.2% في أكتوبر متراجعاً للشهر الثاني على التوالي، وفي مصر واصل المؤشر الثلاثيني مساره الصاعد في جلسة الإثنين آخر جلسات شهر أكتوبر مرتفعاً بأكثر من 2% ليغلق فوق مستويات 11300 نقطة للمرة الأولى له في نحو 9 أشهر.