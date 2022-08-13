إصابة طالب وربة منزل في انقلاب دراجة نارية بالدقهلية.. حالتهما خطرة

أصيب طالب وسيدة في محافظة الدقهلية، اليوم، بإصابات خطرة، إثر انحراف ‏دراجة نارية أمام قريه برمبال القديمة بطريق «منية المنصر - المنزلة»، وهما في طريق ‏‏عودتهما للمنزل محل إقامتهما، ونُقل المصابان إلى مستشفى ميت سلسيل المركزي، إلا أنه لخطورة حالتهما جرى تحويلهما إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

مصابان في حادث

وتلقى مأمور مركز شرطة منية النصر بلاغا من إدارة تأمين المستشفيات، يفيد وصول مصابين إلى ‏مستشفى ميت سلسيل المركزي ادعاء حادث طريق، إثر انحراف دراجة نارية أمام قرية برمبال القديمة.

وانتقلت مباحث المركز إلي مكان الحادث، وتبين أن المصاب يدعى أحمد محمد إبراهيم سمرة، 17 سنة، طالب بالصف الأول بمدرسة ‏الرياض الزراعية، مصاب بجرح بالوجه من الناحية اليسرى طوله حوالي 7 ‏سم، وكسر مفتوح بالفخذ الأيسر وجرح بالساق اليسرى، وجرح طولي ‏ممتد إلى الصدر من الناحية اليسرى وجرح بالرأس، وسماح ‏محمد نصر شلبي، 37 سنة، ربه منزل، مصابة بجرح قطعي أعلى وبجانب ‏العين اليسرى، تورم وكدمة أعلى واسفل العين اليسرى، ونزيف بالأنف ‏وكسر بالفك، وجرح بالشفه السفلي من الناحية اليسرى واشتباه كسر بالزراع ‏الأيسر، ومقيمين في قرية برمبال القديمة مركز منية النصر ولا يمكن ‏استجوابهما.

تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي

وقرر أطباء مستشفى ميت سلسل المركزي تحويل المصابين إلى مستشفى الدولي بالمنصورة، لعرضهما على أخصائي المخ ‏والأعصاب.

وبسؤال زوج المصابة، ويدعى أحمد محمد أبو الفتوح، 47 سنة، ميكانيكي سيارات، في محضر الشرطة، قرر أثناء قيام المصابين، ‏للعودة للمنزل محل إقامتهما، وأمام قريه برمبال القديمة، دائرة المركز، ‏اختل مقود القيادة بيد المصاب ما أدى إلى انحراف وانقلاب الدراجة النارية ‏على جانب الطريق وحدوث إصابتهما، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ‏إحداث إصابتهما، مشيرا إلى أن الحادث قضاء وقدر‎ .‎

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3795 لسنة 2022 إداري مركز منية النصر،‎ وجاري العرض على النيابة العامة‎.‎