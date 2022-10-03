إصابة طالب بطلق ناري أثناء ذهابه إلى المدرسة بقنا.. حالته خطيرة

أصيب طالب بالصف الثالث الابتدائي، بطلق ناري، صباح اليوم الاثنين، أثناء ذهابه إلى المدرسة، إثر وقوع اشتباكات بين عائلتين في نجع الشيخ رزق، التابع لقرية السمطا، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، بإصابة تلميذ بطلق ناري، أثناء حدوث اشتباكات بين مواطنين بنجع الشيخ رزق، بقرية السمطا في دشنا.

تبادل إطلاق أعيرة نارية

وتبين إصابة عبدالعزيز محمود عبدالعزيز، 9 أعوام، بالصف الثالث الابتدائي، بطلق ناري أثناء ذهابه إلى مدرسته الابتدائية بقرية السمطا في دشنا، وذلك خلال تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين طرفين بنجع الشيخ رزق بالسمطا في مركز دشنا.

تم نقل الطالب إلى مستشفى دشنا المركزي، ومنا تم تحويله إلى مستشفى قنا الجامعي نظرا لخطورة حالته، وذلك لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لمنع تجدد الاشتباكات.