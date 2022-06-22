قافلة علاجية لطب بنها في قرية «جمجرة الكبرى» بالقليوبية

واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري، جامعة بنها، تنظيم القوافل الطبية التخصصية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لأهالي القرى المستهدفة، في مختلف مراكز المحافظة، حيث استهدفت قافلة طبية مكبرة قرية «جمجرة الكبرى»، بدائرة مركز بنها.

يأتي تنظيم هذه القوافل الطبية تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمود العراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، وتنسيق الدكتورة نيرمين عدلي محمود، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدور المجتمعي لجامعة بنها

وأشارت الدكتورة نرمين عدلي إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به جامعة بنها لخدمة القرى الأكثر احتياجاً، وأضافت أن القافلة الطبيةي تضم العديد من التخصصات، منها الباطنة العامة والأطفال والرمد وجراحه العظام.

وتوجهت «عدلي» بالشكر للدكتور عبدالمنعم حامد، أستاذ طب وجراحه العيون بكلية الطب البشري ببنها، والدكتور محمود الصبروط، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، وجميع العاملين بمركز شباب قرية «جمجرة الكبرى».

صرف العلاج مجاناً للمواطنين

تم الكشف على أهالي القرية وصرف العلاج مجاناً، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي، لعمل الأشاعات والفحوص اللازمة، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تتطلب ذلك، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي.

تدشين المرحلة الثانية لمبادرة «هنجملها» بجامعة بنها

في سياق آخر، دشن الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، المرحلة الثانية من مبادرة «هنجملها»، لزراعة الأشجار المثمرة داخل كليتي التربية والحقوق، بحضور الدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان عبدالحق، عميدة كلية التربية، والدكتور رضا عبدالحليم، عميد كلية الحقوق، والمهندس محمد قبطان، منسق عام المبادرة، ووكلاء الكليتين، ورانيا معتز، أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بمبادرة «هنجملها»، التي تم إطلاقها بكليتي التربية والحقوق، حيث حرص الدكتور جمال سوسة ومرافقوه على زراعة الأشجار المثمرة، وذلك بهدف زيادة المساحات الخضراء داخل كليات الجامعة.

وقال إن المبادرة تأتي تعظيماً للدور المجتمعي الذي تتبناه جامعة بنها نحو الاهتمام بالبيئة وخدمة المجتمع، حيث تستهدف زيادة المساحات الخضراء داخل حرم الجامعة بالأشجار المثمرة، ونشر الوعي البيئي، ومواجهة التغيرات المناخية والحد من الاحتباس الحراري.

مشاركة مجتمعية لجامعة بنها لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المبادرة تأتي أيضاً في إطار تفعيل دور المشاركة المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة ضمن «رؤية مصر 2030»، والاستعدادات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27) المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عراقي، المشرف على قطاع خدمة المجتمع، أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف زراعة 1100 شجرة مثمرة، للوصول الى زراعة 10 آلاف شجرة مثمرة خلال المراحل القادمة بكليات الجامعة ومقر الجامعة الجديد بمدينة العبور، وذلك في إطار دور الجامعة المجتمعي، ونشر روح العمل الجماعي بين منسوبي الجامعة، من خلال مشاركتهم في زراعة الأشجار المثمرة.

وأضاف المهندس محمد قبطان، منسق عام مبادرة «هنجملها»، أن المبادرة تستهدف أيضاً مكافحة الفقر والجوع، ومكافحة البطالة، والحفاظ على كل قطرة مياه.