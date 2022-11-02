أحداث مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني بطولة الفنانة سلوى عثمان

يواصل صُناع مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، تصوير العمل، تمهيدًا لطرحه في موسم دراما رمضان المُقبل 2023، وذلك عقب مرور أكثر من 5 سنوات على عرض الجزء الأول منه، الذي طُرح لأول مرة عام 2017، إذ يشهد الجزء المُرتقب ظهور شخصيات جديدة.

تفاصيل شخصية سلوى عثمان في رمضان كريم الجزء الثاني

ومن جهته، كشفت الفنانة سلوى عثمان، لـ«الوطن»، تفاصيل تطورات شخصيتها في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، موضحة أنها ستظهر كما كانت عليه في الجزء الأول، ولا زالت تتواجد في الحارة، بينما سترغب في الالتحاق بأي وظيفة، بعدما كانت ربة منزل، الأمر الذي سيُثير خلافات مع زوجها، الذي يُجسد شخصيته سيد رجب.

وأشارت سلوى عثمان، إلى ظهور مُمثلين جُدد، في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، لعل أبرزهم دينا محسن «ويزو»، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور.

قائمة المُعتذرين عن الظهور في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني

واعتذر عددًا من المُمثلين، عن الظهور في مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، منهم روبي، وريهام عبد الغفور، وشريف سلامة، وسهر الصايغ ومحمد محمود، والعمل من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج أحمد السبكي.

وتدور أحداث مسلسل «رمضان كريم»، حول روحانيات شهر رمضان الكريم، في سياق درامي اجتماعي، ويتطرق العمل إلى مشكلات الأسر المصرية البسيطة.