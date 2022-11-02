بسبب السرعة الزائدة.. ضبط سائقين تسببا في وفاة فتاتين بحادثي سير بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط سائقين تسببا في وفاة فتاتين في حادثين شهدتهما منطقة كفر العلو بمدينة حلوان، اليوم، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما ورد للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، بلاغا بوقع حادثين سير منفصلين ومصرع فتاتين، وبالانتقال والفحص، تبين وقوع حادث سير بجوار شركة الكرتون دائرة القسم، ومصرع فتاة عمرها 17 عاما، وأمكن نقل جثمانها لمشرحة المستشفى العام، وبالفحص تبين وقوع حادث آخر في أحد الشوارع بدائرة القسم، ومصرع فتاة عشرينية.

خضع المتهمان لجلسة تحقيق وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام، وعرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهمان يتعاطان المخدرات من عدمه.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للواقعتين، يقول المحامي محمد عيد لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل الخطأ وردت بالمادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.