عضو بـ تنسيقية شباب الأحزاب: الحوار الوطني ملتقى للآراء المختلفة من الشعب

أشاد أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية إفطار الأسرة المصرية في إبريل الماضي، موضحًا أنه يشمل الجميع ليكون ملتقى للآراء المختلفة من الشعب، مؤكدًا أن شباب الأحزاب والسياسيين تعمل على الاحتكاك بالمواطنين ونشر التوعية لدى المواطنين، ولم تكتف بالتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

البعض يظن أن الحوار الوطني مقتصر فقط على النخبة

وأضاف «مبارك»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، الذي يُعرض على شاشة «اليوم»، أن الهدف من الحوار الوطني يكمن في التواصل مع المواطنين والشباب عن قرب، وذلك من أجل رؤية أفكارهم وأراءهم، مؤكدًا أن البعض يظن أن الحوار الوطني مقتصر فقط على النخبة أو الأحزاب السياسية أو السياسيين، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أطلق الحوار، كان نطاقه أوسع من ذلك.

الحوار الوطني بوتقة لتجميع أكبر قدر من آراء الفئات المختلفة

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس السيسي رغب في أن يكون الحوار الوطني بوتقة لتجميع أكبر قدر من أراء الفئات المختلفة، المتخصصين وغير المتخصصين، فالهدف الرئيس ليس حول أهمية الحوار الوطني فقط، وإنما لنسمع من الناس أنفسهم ونتعرف على وجهة نظرهم.