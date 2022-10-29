أخبار بني سويف اليوم.. إصابة 4 في مشاجرة وطالب ينقذ طفلة من الصعق الكهربائي

شهدت محافظة بني سويف عددا من الأحداث المهمة خلال الساعات الأخيرة إذ احتلت قصة إنقاذ طالب لطفلة من الصعق الكهربائي اهتمام أهالي المحافظة، كذلك مشاجرة قرية دنديل والتي أسفرت عن إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب ترعة الإبراهيمية بقرية عطف إفوه بمركز الواسطى، وجاءت أبرز أخبار بني سويف خلال الساعات الأخيرة كالتالي..

أخبار بني سويف في 24 ساعة: طالب ينقذ طفلة من الصعق الكهربائي

وجاءت أهم أخبار بني سويف خلال الساعات الماضية هي إنقاذ طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري يدعى «صلاح خضر» يقيم قرية بني ماضي بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، طفلة لا يتعدى عمرها 10 سنوات، من الموت المحقق، بعد أن لامست عمود إنارة، حيث كانت تسير في الشارع وفور أن لامست العامود قرب منزلها، تعرضت لصعق كهربائي ولم تنطق قبل أن يتدخل الطفل الشجاع الذي تصادف مروه في ذلك التوقيت، وجذبها من شعرها وأنقذها من الموت صعقا بالكهرباء.

أخبار بني سويف خلال 24 ساعة: إصابة 4 في مشاجرة

لم تخل أخبار بني سويف خلال الساعات الأخيرة من الحوادث، إذ أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، إثر مشاجرة بين عائلتين بعزبة النقطة التابعة لقرية دنديل بمركز ناصر في محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، بينما تمكنت قوات الشرطة من ضبط طرفي المشاجرة.

أخبار بني سويف خلال 24 ساعة: ارتفاع منسوب ترعة الإبراهيمية بقرية عطف إفوة بمركز الواسطى

وتضمنت أهم أخبار محافظة بني سويف خلال الساعات الأخيرة، ارتفاع منسوب ترعة الإبراهيمية بقرية عطف إفوة بمركز الواسطى، وتدخلت الأجهزة التنفيذية، لمواجهة زيادة المنسوب بتطهير الترعة والمصرف المجاور، حيث تسبب ارتفاع المنسوب في غرق بعض الشوارع والأماكن بمنطقة الجنينة غرب قرية عطف إفوة.