الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع في مستشفى بالإسكندرية

تمكنت الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة جناكليس شرق الإسكندرية دون إصابات أو وفيات، نظراً لبعد الحريق عن مكان إقامة المرضى واقتصاره على إحدى غرف الإدارة.

بلاغ لمديرية أمن الإسكندرية

البداية حين تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بوجود حريق فى إحدى المستشفيات الخاصة في منطقة جناكليس بمواجهة شارع أبو قير.

وتوجهت سيارات الحماية المدنية وتبين أن الحريق بالمكتب الادارى بالمستشفى وتم السيطرة على الحريق دون اصابات او خسائر ، وتم تحرير محضر بالواقعة.

اخلاء الطابق حتى إطفاء الحريق

واخلت الحماية المدنية إخلاء الدور حتى الانتهاء من إطفاء الحريق والتأكد من عدم وجود أي مصادر لاشتعال النيران من جديد.

لا إصابات في الحريق

ولم تؤثر النيران على أي حالة من حالات المرضى في المستشفى، نظراً لمحدودية الحريق، وبعده عن مبنى العيادات والعناية المركزة.