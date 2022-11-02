أحمد موسى: الأسعار في بريطانيا نار.. «اللي بيهاجم مصر خونة للدين والوطن»

قال الإعلامي أحمد موسى، إن كل دول العالم تعاني أزمات عديدة، ومواطنيها لا يتحدثون عن أعمال تخريب أو فوضى، مستشهدًا بدولة بريطانيا، إذ ذكر أن بريطانيا لديها أزمات أكثر من مصر، رغم أنهم خامس اقتصاد في العالم، متسائلا: «هل طلع مواطن بريطاني خرب؟»، موضحًا أن لديه صديق يعيش في بريطانيا قال له: «الدنيا بقت نار في الأسعار بلندن»، وذلك خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، على شاشة «صدى البلد».

جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الشعب والدولة

أضاف «موسى»، أن الذين يدعون لتظاهرات وأعمال تخريب وفوضى داخل مصر، يعيشون بالخارج، «كلها مجموعة خائنة للوطن والدين، تعمل من الخارج.. وجماعة الإخوان الإرهابية تستهدف الشعب والدولة».

كما عرض صورا لبعض المحرضين على الفوضى والإرهاب، قائلا: «دول اللي حرضوا على الإرهاب في 28 يناير 2011، والاقتحامات والاغتيالات ودعوات لإسقاط الدولة.. مفيش واحد يستطيع عمل أي شيء من دماغه».

الأذرع الإعلامية المعادية تتلقى تعليماتها من أجهزة استخبارات أجنبية

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن جميع ما يتم بثه عبر الأذرع الإعلامية المعادية للدولة المصرية، تتلقى تعليماتها من أجهزة استخبارات أجنبية «كل ما يقولونه شائعات»، مردفا أن المحرضين رغم أنهم يعيشون في بلاد تشهد انهيارات على المستوى الاقتصادي، لا يتحدثون عنها إلا سيتم ترحيلهم فورا.