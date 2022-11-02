أحمد موسى يستعرض مانشيت «الوطن» حول رسائل السيسي في القمة العربية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، مانشيت جريدة «الوطن» غدا، الذي يحمل رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في القمة العربية التي انعقدت على مدار يومين في الجزائر، موضحًا أن الرئيس السيسي، كانت له رسائل واضحة للغاية في القمة العربية، تحدث عن كل ما يخص العرب وملفاتهم، وأمنهم القومي، وذلك خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي »، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد».

هل هناك سلعة غير متوفرة في مصر؟

فيما وجه «موسى»، حديثه للداعين للفوضى والتخريب: «هل هناك سلعة غير متوفرة في مصر.. هل نزلت لاقيت الأرفف فاضية؟ مش هتلاقي ده في مصر.. هل نزلت الأسواق وملقتش الخضروات والفاكهة؟»، لافتا إلى أن هناك دول ارتفعت أسعار السلع بها أضعاف أضعاف مصر، ورغم ذلك لا يذكرونها، لأن الهدف مصر والشعب المصري.

30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «يوم 11- 11 إن شاء الله يمر وهيبقى زيه زي أي يوم»، مؤكدا أن 30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ، «نزلنا والإخوان كانوا ماسكين ومحمد مرسي كان بيحكم، وتم دحرهم»، مضيفًا: «لازم تبقى واخد بالك أن الإخوان لديهم مصلحة أن البلد يبقى فيها فوضى»، مؤكدا أن دعوات 11-11 «فنكوش».