الكيلو بـ140 جنيه.. محافظ الشرقية يتفقد منفذ اللحوم البلدية بالحسينية

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، معرض اللحوم البلدية الطازجة، الذي تقيمه رئاسة مركز الحسينية، بالتعاون مع مديريتي التموين والطب البيطري، تحت شعار «في حب مصر».

مكافحة الغلاء وخدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط

ويأتي تدشين المعرض تنفيذا لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وخدمة محدودي الدخل والمواطن البسيط، ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة عن السوق بسعر 140 جنيه للكيلو، في حضور المهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية.

وحرص المحافظ على تفقد منفذ بيع منتجات شركة الصالحية للاستثمار والتنمية بمدينة الحسينية، للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها لتناسب محدودي الدخل، ولتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

وأشاد «غراب» بمنتجات الشركة من حيث الجودة وانخفاض الأسعار، والمشاركة مع محافظة الشرقية في تنفيذ المبادرات كافة التي تخدم محدودي الدخل والمواطن البسيط، وتوفير احتياجاته كافة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة أقل من المعروضة بالسوق.

إقامة معارض وشوادر بمختلف مدن المحافظة

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد أجنحة معرض السلع التموينية والمواد الغذائية بمدينة أبو كبير، يرافقه حمدي نصر، رئيس المركز، للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها أمام المواطنين.

وأوضح الدكتور ممدوح غراب أن المحافظة نسقت مع عدد من كبار تجار الجملة، لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة، لتقديم السلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن السوق، كمبادرة للتصدي للغلاء، وتيسيرا على المواطنين.