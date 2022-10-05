البابا يوضح صور الاحتواء خلال الحلقة الثانية من سلسلة «قاموس الزيجة»

ألقى البابا تواضروس الثاني عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية بالعباسية، وبُثت العظة عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة على شبكة الإنترنت.

البابا يواصل الحلقة الثانية من سلسلة قاموس الزيجة

وواصل البابا الحديث عن «الاحتواء» للمرة الثانية على التوالي من خلال المزمور 91، وذلك في إطار الحلقة الثانية من السلسلة التعليمية قاموس الزيجة، وأشار إلى تعريف لكلمة الاحتواء من خلال حروف الكلمة، التي تتكون من:

أ: الإحساس بالآخر، أن يكون الإنسان لديه حساسية للآخر، وأن يشعر الزوج بمشاعر زوجته وكذلك الزوجة تشعر بما يواجهه زوجها، وأيضًا احترام شعور الآخر.

ح: الحب والحوار، حب الآخر والحوار معه، سواء بين الزوجين أو بينهم وبين أولادهم، وإظهار الحب وإعمال الحوار في الكلام.

ت: التلاقي والتواجد والتواصل في حالة الأزمة، فَمَنْ يَعْرِفُ أَنْ يَعْمَلَ حَسَنًا وَلاَ يَعْمَلُ، فَذلِكَ خَطِيَّةٌ لَهُ (يع 4 : 17).

و: الوداعة والاتضاع، في حالة المشاكل لا يغضب الإنسان، بل يكون هادئًا ووديعًا وفي حالة اتضاع، «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِلاَ خَطِيَّةٍ فَلْيَرْمِهَا أَوَّلًا بِحَجَرٍ!».

ا: استمرار وأمان، استمرار حالة الاحتواء، ببث الأمان في الأسرة واحتواء المواقف الصعبة.

البابا يستعرض صور الاحتواء من خلال شخصيات الكتاب المقدس

كما استعرض البابا تواضروس صور الاحتواء من خلال الشخصيات التالية:

1- ألقانة وحنة أم صموئيل، احتواء الزوج لزوجته في وقت الألم النفسي، «أَمَا أَنَا خَيْرٌ لَكِ مِنْ عَشَرَةِ بَنِينَ؟» (1 صم 1: 8)، فبعبارة واحدة تستطيع أن تحتوي ضعف الآخر.

2 - إبراهيم ولوط، واحتواء أبو الآباء لابن أخيه، «لاَ تَكُنْ مُخَاصَمَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، وَبَيْنَ رُعَاتِي وَرُعَاتِكَ، لأَنَّنَا نَحْنُ أَخَوَانِ. أَلَيْسَتْ كُلُّ الأَرْضِ أَمَامَكَ؟ اعْتَزِلْ عَنِّي. إِنْ ذَهَبْتَ شِمَالًا فَأَنَا يَمِينًا، وَإِنْ يَمِينًا فَأَنَا شِمَالًا» (تك 13: 8، 9)، احتواء الكبير للصغير.

3- استفانوس والراجمين، «يَا رَبُّ، لاَ تُقِمْ لَهُمْ هذِهِ الْخَطِيَّةَ» (أع 7: 60)، وَكَانَ شَاوُلُ رَاضِيًا بِقَتْلِهِ (أع 8: 1)، وباحتواء استفانوس لموقف الرجم واستشهاده جذب شاول الذي صار أعظم كارز في تاريخ المسيحية، بولس الرسول.

4- أبيجايل ونابال، «مُبَارَكٌ عَقْلُكِ، وَمُبَارَكَةٌ أَنْتِ» (1 صم 25: 33)، «اَلْجَوَابُ اللَّيِّنُ يَصْرِفُ الْغَضَبَ، وَالْكَلاَمُ الْمُوجعُ يُهَيِّجُ السَّخَطَ» (أم 15: 1)، احتواء أبيجايل لحماقة زوجها وغضب داود النبي كان له تأثير في تهدئة الموقف.

5 - بولس الطرسوسي وبرنابا، احتواء برنابا لاختلاف الرأي مع بولس الرسول، وخرجت رحلتين تبشيريتين بدلًا من واحدة.

6 - الابن الضال وأبوه، احتواء الأب لابنه بكل عيوبه، مثل احتواء الله للخطاة، «وَإِذْ كَانَ لَمْ يَزَلْ بَعِيدًا رَآهُ أَبُوهُ، فَتَحَنَّنَ وَرَكَضَ وَوَقَعَ عَلَى عُنُقِهِ وَقَبَّلَهُ» (لو 15: 20)، وكذلك احتواء الأب للابن الأكبر «وَلكِنْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ نَفْرَحَ وَنُسَرَّ، لأَنَّ أَخَاكَ هذَا كَانَ مَيِّتًا فَعَاشَ، وَكَانَ ضَالُا فَوُجِدَ» (لو 15: 32).. ومثال آخر، القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس، بدموعها التي ظلت أكثر من 18 سنة جذبت ابنها، وتاب وعاش حياة نسكية، وأيضًا ربحت زوجها.

وتعد هذه السلسلة هي ثاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة»، الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته العامة، التي عُقدت 9 يونيو الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية.