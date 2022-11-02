اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية بعد توقف أسبوعين

يلقي البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم، العظة الأسبوعية بعد توقف أسبوعين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء القديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنَّ العظة سيتم إذاعتها من خلال القنوات الفضائية المسيحية ومن خلال البث المباشر على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية

يستكمل البابا تواضروس الثاني السلسلة التعليمية الجديدة «قاموس الزيجة» والتي بدأها في نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث تُعد تلك السلسلة ثاني السلاسل التعليمية الخاصة بالأسرة المسيحية، وذلك بالتزامن مع إطلاق عام «أسرتي مقدسة»، الذي جاء كتوصية من المجمع المقدس للكنيسة في يونيو الماضي، وترسيخًا لمبادئ وقيم الأسرة المسيحية السوية، كما ذكر قداسته في الحلقة الأولى من السلسلة يوم 15 يونيو الماضي.

وأعلن البابا في بداية شهر أكتوبر الماضي عن توقف العظة الأسبوعية حتى نهاية الشهر، ويعود ذلك لاستضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اجتماع البطاركة الأرثوذكس للشرق الأوسط خلال الفترة من 18 أكتوبر وحتى 20 من نفس الشهر، وزيارة البابا الإسكندرية لدولة الإمارات في الأسبوع الأخير من أكتوبر.

البابا تواضروس: الأب هو المسؤول عن رعاية وحماية الأسرة

وأشار البابا خلال العظة الأخيرة قبل التوقف، إلى أهمية دور الأب في الأسرة القبطية، كما عرف الأب على أنه صاحب الخطوة الأولى في تكوين الأسرة، والمسؤول عن رعاية وحماية الأسرة، كما أوضح البابا خلال كلمته، الصفات التي يجب أن تتوافر في الأب المثالي.