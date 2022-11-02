الجمهور مشيدا بأغنية هتوحشنا لـ تامر عاشور: فيها طاقة إيجابية

حظيت أغنية هتوحشنا لـ تامر عاشور، بردود فعل واسعة، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات الشاعر الغنائي عمرو المصري، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.

متابع عن أغنية هتوحشنا لـ تامر عاشور: فيها طاقة إيجابية ومود بيجن كالعادة

ورأى أحد المتابعين، أنّ أغنية هتوحشنا لـ تامر عاشور «فيها طاقة إيجابية ومود بيجن كالعادة»، فيما قال آخر: «الصراحة تامر عاشور هو ملك الإحساس في زمنا الماضي والحاضر».

وأضاف آخر عن أغنية هتوحشنا لـ تامر عاشور «تامر عاشور المطرب الوحيد اللي يخليك تحب وتفارق وتعشق وتندم وتعيط وانت قاعد بتسمعه»، كما تابع أحد المتابعين «جميلة جدًا والله، والصوت والإحساس واللحن جميل جدًا.. ده من كتر جملها سمعتها أكتر من 10مرات». ️‍ ️‍

تامر عاشور: اتشرفت بوجودي إمبارح في جامعة الدلتا

وأحيا تامر عاشور، مؤخرًا حفلًا غنائيًا بحضور الآلاف وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الحفل، وعلق تامر على الحفل عبر صفحته على فيسبوك، وقال، «اتشرفت بوجودي إمبارح في جامعة الدلتا، وفعلا مش هتكلم على عدد الجمهور، هضرب أرقام في الهوا، ولا هقول نص مليون ولا مليون ولا الكلام ده، بس هقولكم بصوا على الصورة أبلغ من أي أرقام تكون مش صحيحة دول الجمهور اللي بشكرهم واحد واحد - وبشكر إدارة جامعة الدلتا».