تامر عاشور يشوق جمهوره لأغنية هتوحشنا: نكد بس فرح برضه

شوق الفنان تامر عاشور الجمهور لأغنية هتوحشنا، من خلال ترويجه لها بالظهور في مقطع فيديو، وهو يدندن بعض كلماتها، دون الكشف عن الموعد الرسمي لطرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، أو المنصات السمعية والإلكترونية.

تهنئة تامر عاشور على هتوحشنا

تفاعل عدد كبير من متابعي تامر عاشور على المقطع المطروح من أغنية هتوحشنا، سواء أصدقائه من داخل الوسط الفني أو خارجه، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، أبرزهم خالد سليم، وآيتن عامر، ودياب.

ورد عاشور، على تساؤلات بعض متابعيه عن اختفاء الحزن المعتاد في أعماله، وآخرها الأغنية المرتقب طرحها، قائلا: «الناس اللي بتقول فين النكد، دي أغنية نكد برضه، بس على شكل فرح».

كلمات أغنية تامر عاشور هتوحشنا

وتضمنت كلمات أغنية هتوحشنا للفنان تامر عاشور:

هتوحشنا هتوحشنا

فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قولنا ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني

لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا هتوحشنا

إحنا الأرض بورد فرشنا

لما مشيت رُقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك

قطعنا قفلنا المشهد فركشنا