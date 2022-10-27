فرقة «واما» تكشف تفاصيل تعاونها مع تامر عاشور.. وأنغام: من أهم موهوبين عصره

كشف أعضاء فرقة «واما» عن بداياتهم الفنية وتفاصيل تعاونهم مع المطرب تامر عاشور، ونادر عبد الله، في أغنية «بنتهرّب»، وقال محمد نور: «الغنوة كانت عند نادر سمعناها، وكانت لمسلسل، ولما سمعتها قولتله حلوة جدا».

أحمد الشامي: أصوات فرقة واما متكاملة وأغانينا لايقة علينا

من جهته، قال نادر حمدي إنه طلب من نادر عبدالله غناء فرقة «واما» للأغنية فوافق، متابعا: «سمعتهم شكل في الأول للأغنية، وبعدين كنت عاوز أتجنن فيها سِنة في التوزيع، حاجة مش نمطية، وبعدين سمعتلهم الأغنية بعد التغيير وأنا قلقان ولكن عجبهم في الآخر، بس محمد نور كان اتضايق بعد الأغنية لأنه مغنهاش كلها».

وقال المطرب أحمد الشامي: «عندما تجمعنا نحن الأربعة للغناء كان التوزيع الموسيقى لأغانينا لائقا علينا، فكانت الأصوات متكاملة بعد ذلك».

وقال نادر حمدي: «أردنا تقديم أغاني لم يتم تداولها من قبل، وشعرنا أننا لا بد أن نغني بشكل مختلف، وكنا على دراية بترتيب الأصوات في الغناء».

أنغام: تامر عاشور من أهم الموهوبين الكبار في العصر ده

من جهتها، أشادت الفنان أنغام بالفنان تامر عاشور، قائلة: «بشوفه من أهم الموهوبين الكبار في العصر ده» .

واستضاف برنامج «أنغام»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة أنغام، فرقة واما، وذلك في حلقة جديدة للبرنامج، يسلط الضوء على مشوارهم الفني الناجح، واللون الغنائي المميز الذي يقدمونه في صورة أغاني شبابية.