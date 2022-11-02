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«القاهرة الإخبارية»: مجلس الأمن يرفض إجراء تحقيق بشأن الأنشطة البيولوجية الأوكرانية والأمريكية

كتب:

محمد أسامة رمضان
11:38 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
مجلس الأمن

مجلس الأمن

رفض مجلس الأمن الدولي، إجراء تحقيق بشأن الأنشطة البيولوجية الأوكرانية والأمريكية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وكانت روسيا، طرحت على مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الملاحظات الروسية، بشأن أنشطة الولايات المتحدة وأوكرانيا الخاصة بالمختبرات البيولوجية، والتأكد ما إذا كانت تلك الأنشطة مخالفة لاتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية.

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بقلم محمد أسامة رمضان