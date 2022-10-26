مجلس الأمن يبحث إنشاء منطقة حماية حول زابوريجيا غدا

أعلنت وكالة الطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنّ مجلس الأمن يبحث غدا إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا النووية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

محاولات للسيطرة على مناطق أوكرانية

وتشهد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، يوما جديدا، إذ تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط سيطرتها على مناطق أوكرانية وضرب مواقع قوات كييف، فيما تستمر الأخيرة في محاولة التقدم واستعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من الغرب.

التحذير من غارات جوية

وفي آخر التطورات، أعلنت القوات الموالية لروسيا في زابوريجيا أن أوكرانيا تحشد قواتها لشن هجوم على المدينة، فيما أُطلقت في أوكرانيا إنذارات التحذير من غارات جوية في كييف وخاركيف ومحيطهما.