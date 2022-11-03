حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. غيوم وشبورة مائية

تتعرض العديد من المحافظات إلى موجة من الطقس السيء، مع نشاط لحركة الرياح، ويبحث المواطنون عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وتشير التوقعات إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة، لاسيما على المحافظات الشمالية.

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار؛ إذ جاء طقس القاهرة الكبري لطيف إلى مائل البرودة، مع شبورة مائية وطقس غائم جزئيا.

ولم يختلف الوضع في محافظات «الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، السلوم، العلمين»، إذ تتعرض إلى طقس غائم، وتكون الشبورة المائية.

فيما تشهد محافظة بورسعيد، ورفح ووسط سيناء اليوم سقوط أمطار تصل إلى 30%، مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم، ونشاط لحركة الرياح.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

فيما جاء طقس محافظات «بني سويف، المنيا، الفيوم، قنا، الأقصر، أسوان، سوهاج»، غائم جزئيا مع توقعات بنشاط حركة الرياح، وانخفاض في درجات الحرارة ليلا.

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحذر في الساعات الأولى من الصباح، في أثناء القيادة، نظرا لتكون الشبورة الكثيفة التي تؤدي إلى حجب الرؤية الأفقية.

وشهدت المحافظات خلال الأيام الماضية، استعدادت مكثفة لاستقبال موسم الشتاء؛ إذ اتخذت الجهات المعنية داخل المحافظات التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار وسرعة رفع تراكمات المياه، من خلال تنفيذ نموذج محاكاة لعمل المعدات، وتوجيهات بصيانة بالوعات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة.