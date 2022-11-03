أحمد موسى: الحكومة اتخذت عدة قرارات من أجل دعم وحماية المواطنين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد أمس الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا بحضور وزيري التموين والبترول، مؤكدًا أن الدولة اتخذت الأسبوع الماضي عدة برامج للحماية الاجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه.

السعر العادل لأسطوانة الغاز 220 جنيهًا

وأوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن الحكومة اتخذت قرارات من أجل دعم وحماية المواطنين، تمثّل البند الأول منها في تأجيل خطة زيادة أسعار الكهرباء لمدة عام، بتكلفة 43 مليار جنيه تُضاف على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن وزير البترول أكد أن مصر كانت تستخدم مليون أسطوانة يوميًا؛ أصبحت 800 ألف أسطوانة، لافتًا إلى أن الواحدة تباع بـ 75 جنيهًا، وتُكلف الدولة، حتى يوم الأربعاء الماضي، 190 جنيهًا، ووصلت قيمتها اليوم إلى 220 جنيهًا تتحملها الدولة عن كل أسطوانة بوتاجاز يوميًا.

الدولة تتحمل 90 مليون جنيه فارقا في أسعار أسطوانة البوتاجاز

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن «وزارة البترول تتحمل 90 مليون جنيه فارقا في أسعار أسطوانة البوتاجاز عن المواطنين؛ والـ75 جنيه دول مش هيزيدوا؛ حتى نهاية العام مفيش زيادات وربنا يكرم؛ ومعانا حاجات كتير لحد 30 يونيو 2023، وذلك رغم تحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار لحوالي 24 جنيهًا».