مواعيد ومناطق قطع التيار الكهربائي اليوم الخميس بحي السويس

أعلن حي السويس بمحافظة السويس، عن قطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الحي، اليوم الخميس، بسبب أعمال الصيانة، ولمدة 3 ساعات.

مناطق انقطاع الكهرباء بحي السويس

وأوضح الحبي، في بيان له، أن قطع الكهرباء سوف يكون عن عدد من المناطق داخله، وهي: قصر الثقافة، النادي الاجتماعي «كاستيلو سابقا»، جهاز الطوارئ، التدخل السريع، والمناطق المحيطة بهم في منطقة الملاحة القديمة.

مواعيد انقطاع الكهرباء بحي السويس

وذكر البيان الصادر عن حي السويس بمحافظة السويس، أنه سيجرى قطع الكهرباء اليوم الخميس، ابتداء من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا، مؤكدا التنسيق مع الجهات بأماكن قطع التيار لتوفير محولات بديلة، خلال فترة الانقطاع.

يذكر أنه جرى إجراء صيانة دورية لأكشاك الجهد المتوسط، وصيانة محولات‏ بنطاق هندسة السويس، ابتداءً من ‏بمنطقة حي السويس، ‏وتضمنت مناطق «‏النمسا، عدلي يكن، صلاح عثمان، ميدان الكسارة، أحمد ماهر، الجمعية، عبدالسلام عارف، الديوان العام لشركة القناة لتوزيع الكهرباء».