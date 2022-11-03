توقعات بسقوط أمطار خفيفة في السويس.. والعظمى تسجل 27 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات خبرائها لحالة الطقس في المحافظات، ومنها السويس، اليوم الخميس، حيث سيكون مائلا للبرودة ليلاً، مع تكون شبورة خلال ساعات الصباح.

سرعة الرياح وسقوط أمطار خفيفة

وذكرت الهيئة أن طقس السويس اليوم سيكون معتدلا نهاراً، مائلا للبرودة صباحاً وخلال ساعات الليل، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريباً، مع انتشار الغيوم خلال فترات النهار.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان لها، انخفاض درجة الحرارة خلال الليل والساعات الأولى من الصباح، وتكون شبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة، وتصل درجة الحرارة الصغرى من 17 إلى 20 درجة مئوية، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 27 درجة.

حركة الأمواج بالبحر الأحمر

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد، فإن حالة البحر الأحمر اليوم ستكون معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين 1.5 متر إلى مترين، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وأكدت قراءات قياس الطقس من خلال أجهزة الرصد الداخلية أن نسبة الرطوبة في السويس 56%، وسرعة الرياح 18 كم/ساعة.