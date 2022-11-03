إصابات خطيرة لشاب سقط من قطار الدقهلية.. ووالده: مصاب بنوبة صرع

أصيب فرد أمن بشركة مقاولات في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، بإصابات خطيرة إثر سقوطه من القطار المتجه من مدينة المنصورة إلى المنزلة، في المنطقة الواقعة بين منيه مجاهد وقبل مزلقان قرية ميت شرف، التابعة لمركز دكرنس بالدقهلية.

إخطار بالحادث

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، يفيد بسقوط شاب من القطار بين منطقة منية مجاهد وقبل مزلقان قرية ميت شرف.

وانتقلت قوة من مباحث دكرنس إلى مكان الحادث، وتبين سقوط شاب من القطار يدعى محمد المهدي محمد السيد عبدالفتاح، 24 سنة، حاصل على كلية حقوق، ويعمل فرد أمن بإحدى شركات المقاولات، أثناء عودته من عمله.

والده: مصاب بالصرع

وبسؤال والده في محضر الشرطة، أكد أن نجله كان يعاني من نوبة صرع، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى دكرنس العام، في حالة حرجة، مصابا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ.

وجرى اتخاذ اللازم، وقرر الأطباء تحويل المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي، نظرا لخطورة حالته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.