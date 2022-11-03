صالة 3 بمطار شرم الشيخ تبدأ استقبال وفود «COP 27».. ووصول 75 رحلة سياحية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنّ مطار شرم الشيخ الدولي أصبح واحدًا من أهم المطارات في العالم، وجري الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ.

وأشار في تصريح لـ «الوطن»، إلى أن الوفود المشاركة في القمة بدأت التوافد على مدينة شرم الشيخ مع تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي في كافة صالات الوصول.

مطار شرم الشيخ يستقبل 75 رحلة

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي 75 رحلة سياحية من مختلف مطارات العالم بإجمالي 20 ألف راكب، تزامنا مع قرب انطلاق قمة المناخ cop 27، وجري الانتهاء من التجهيزات الخاصة باستقبال القادة والزعماء المشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري.

جدير بالذكر أنه جري زيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ لتصبح 10 ملايين سائح سنويا، وتشمل أعمال التطوير مداخل ومخارج المطار وتوسعة صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب 2، وإقامة مبنى لكبار الزوار، وتوسعة أماكن انتظار الركاب لاستيعاب الزيادة المستقبلية المتوقعة في حركة الركاب، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 10 ملايين سائح.

بوابات حرارية للحجر الصحي

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء إنه جرى الانتهاء من زيادة الأطقم الطبية بالحجر الصحي بمطار شرم الشيخ، وتركيب البوابات الحرارية للكشف على الوفود المشاركة في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف أن إجراءات الحجر الصحي تهدف مراقبة الوفود صحيا ولا سيما القادمة من الدول الاستوائية وجري التشديد على مراقبة جدري القرود والحمى الصفراء.