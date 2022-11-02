مصطفى شردي عبر قناة الحياة: تضافر جهود الدولة لاستقبال وفود قمة المناخ يستحق الفخر

أعرب الإعلامي محمد مصطفى شردي، مقدم برنامج «الحياة اليوم»، الذي يُعرض على شاشة «الحياة»، عن سعادته البالغة باستقبال مدينة شرم الشيخ عددًا كبيرًا من السائحين خلال الفترة الماضية، إذ تم تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، من داخل مطار شرم الشيخ، ترصد وصول وفود عديدة من السائحين، متوقعًا زيادة السياح بشرم الشيخ من 200 إلى 400 ألف خلال الخمسة عشر يومًا المقبلة.

الاستعانة بشركات متخصصة لاستقبال ضيوف المؤتمر

أضاف «شردي»، أن تضافر جهود الدولة عمل يستحق الفخر لكل الجهات المعنية، بما فيها وزارة السياحة لرفع الاستعدادات لاستقبال الوفود المشاركة في قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ خلال أيام، فضلًا عن أنه جرى الاستعانة بشركات متخصصة لاستقبال ضيوف المؤتمر وتيسير إجراءات تسكينهم، والخط الساخن للوزارة يستقبل كافة استفسارات حضور القمة وملاحظاتهم، وقد بلغ عدد الغرف المحجوزة للقمة حوالي 18 ألف غرفة.

لجان تقوم على قدمٍ وساق بالمرور والتفتيش

وأشاد شردي، بجاهزية المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بشرم الشيخ، لاستقبال كل الوفود المشاركة في المؤتمر، والسائحين من جميع دول العالم بما يليق بمكانة مصر السياحية بين مصاف دول العالم، وهناك لجان تقوم على قدمٍ وساق بالمرور والتفتيش، يوميًا، على مناطق الاستقبال والمطاعم والغرف والأجنحة الفندقية وحمامات السباحة والمطابخ، وأماكن تخزين المنتجات الغذائية ومناطق تناول الغذاء، ومحطات تحلية المياه والمعالجة بالمنشآت الفندقية والسياحية.