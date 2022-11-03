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القاهرة الإخبارية: البنوك المركزية في الخليج تعلن رفع سعر الفائدة

كتب:

شريف سليمان
09:54 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
معظم البنوك المركزية بالخليج ترفع سعر الفائدة

معظم البنوك المركزية بالخليج ترفع سعر الفائدة

استعرض برنامج «صباح جديد»، على قناة القاهرة الإخبارية، قرار رفع البنوك الخليجية أسعار الفائدة، بعد زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، وذكر البرنامج، أن معظم البنوك الخليجية أعلنت أنها سترفع أسعار الفائدة الرئيسية بعد قرار الاحتياطي اللفيدرالي الأمريكي، والذي رفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الرابعة على التوالي. 

ورفعت السعودية والإمارات أكبر اقتصادين بالمنطقة أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، كما زادت قطر أسعار الفائدة ما بين 50 – 75 نقطة أساس، ولم تعلن الكويت وسلطنة عمان أي تغيير في أسعار الفائدة حتى الآن.

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