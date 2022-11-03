مشاريع حياة كريمة في سوهاج.. مدرسة ومجمع خدمات لتحسين معيشة الأهالي

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطن المصري وتطوير الريف، منذ أن دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2019، وشهدت العديد من القرى والمحافظات نقلة نوعية بفضل المشروعات التي نفذتها مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف القرى والنجوع الأكثر فقرا، وتعمل على تحسين وتوفير الخدمات المختلفة للأهالي، كالخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية وغيرها.

وفي إطار عمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على الارتقاء بالريف المصري، شهدت محافظة سوهاج إنشاء عدد من المشاريع، لتوفير الخدمة وتيسير حياة المواطنين، حيث انتهت «حياة كريمة» من إنشاء مجمع خدمي ومدرسة بالمحافظة، وفقا لما ورد في بيان صادر عن المؤسسة.

مجمع خدمات قرية الزوك

ففي مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، تحديدا في قرية الزوك، انتهت «حياة كريمة» من إنشاء مجمع الخدمات للأهالي، بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتبلغ مساحة مجمع الخدمات 500 متر مربع، ويتكون من 3 طوابق، الأول يحتوي على المركز التكنولوجي، والثاني من: السجل المدني والشهر العقاري، ومكتب بريد إضافة إلى مكتب تموين، أما الثالث فاحتوى على التضامن الاجتماعي، ومجلس محلي، وحدة محلية، ووفقا لبيان المؤسسة، جرى تسليم المشروع.

مدرسة قرية الزوك

ولم تقتصر مشاريع مبادرة «حياة كريمة» في قرية الزوك التابعة لمركز المنشأة في سوهاج، على مجمع الخدمات الحكومية فقط، حيث أنشأت «حياة كريمة» مدرسة «الزوك» لتقديم خدمة التعليم لأطفال في القرية، والتي تم الانتهاء منها بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتم تسليمها، وتتكون المدرسة من 5 طوابق، وتضم 22 فصلا.