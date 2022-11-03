فيلم «تحت تهديد السلاح» يحقق 159 ألف جنيه إيرادات في يوم العرض الأول

حقق الفنان حسن الرداد نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، حيث حقق ما يقرب من 159 ألف جنيه إيرادات في أول أيام عرضه، أمس، وانتزع المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، وتفوق على فيلم «فضل ونعمة» من بطولة ماجد الكدواني و هند صبري الذي جاء بالمرتبة الثانية.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

وتدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح» في إطار الأكشن والإثارة بدءًا من جريمة قتل حدثت بالفعل، حيث يبحث رجل عن حبيبته السابقة فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

واحتفل صناع الفيلم بعرضه الخاص في مدينة دبي بالإمارات يوم 1 نوفمبر الماضي، حيث حضر من الأبطال كل من، حسن الرداد ومي عمر والمنتج أحمد السبكي، وحضر من الضيوف كل من، النجمة إيمي سمير غانم والسيناريست تامر حبيب والفنانة ميساء مغربي والإعلامية مهيرة عبد العزيز والإعلامية رشا الخطيب.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح» من بطولة حسن الرداد، مي عمر، شيرين رضا، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عباس أبو الحسن، هلا السعيد، جوري بكر، أحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.