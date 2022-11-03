إصابة 7 أشخاص بكدمات وجروح في حادثي سير بالشرقية

أصيب 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق «بلبيس - العبور» بمحافظة الشرقية، وجرى نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا، يفيد انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي الرابط بين «بلبيس - العبور»، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

حادث تصادم

كما تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم «توك توك» وموتسيكل بطريق «الزقازيق - القنايات»، وجرى نقلهم إلى المستشفى وتبين إصابتهم بإصابات بسيطة، وحُرر المحضر اللازم.