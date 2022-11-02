خبير سياسي لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة نتنياهو قد تسبب توترا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية

قال الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، إن حكومة بنيامين نتنياهو، إذا تشكلت قد تسبب توترا في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «ملف اليوم»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن حكومة نتنياهو قد تسبب توترا في العلاقات الأمريكية، فحزب الليكود مثلا استطاع أن يبرم اتفاقية كامب ديفيد مع مصر، وكان الحزب في هذه الفترة صاحب أفكار متشددة للغاية، «في ظني إذا نجح الليكود أو نتنياهو كزعيم سياسي له تاريخ كبير في إدارة المشهد السياسي الإسرائيلي معروف جيدا في الولايات المتحدة، منذ أن كان بايدن نائبا لأوباما وما قبله، لأن نتنياهو له تاريخ طويل بداية من ولادته في أمريكا ويجيد مخاطبة العقلية الأمريكية».

وتابع: «الدبلوماسيون المحنكون في أمريكا يرون أنه يجب على إسرائيل أن تقدم شيئا، فلها دعم غير مسبوق للحفاظ على أمنها لكن التغيرات السياسية البديلة في المنطقة العربية، والنظام الدولي تتطلب من الإسرائيليين أن يتركوا شيئا للفلسطيينين كي نتحدث عن الاستقرار».

واستطرد: «الولايات المتحدة ترى أن الإسرائيليين يجب عليهم أن يسعوا للسلام، وحل الدولتين الذي اتفق عليه القادة العرب منذ 2002، وتحدث عنه الجمهوريون والديمقراطيون، لكن الأصوات الانتقادية التي بدأت من كلينتون، وصلت إلى عدم رغبته حينها في مقابلة نتنياهو».