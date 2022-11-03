رئيس حزب الجيل: استضافة مصر لـCOP27 يؤكد مكانتها بين العالم

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إنّ استضافة مصر لقمة المناخ يؤكد قوة مكانة مصر الدولية ومدى نظرة العالم لها، موضحا أنّ COP27 دلالة على نجاح القيادة السياسية في إعادة العلاقات المصرية الخارجية إلى وضعها الحقيقي، بعد أن شهدت تدهورا كبيرا إبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2013، خاصة العلاقات المصرية الإقليمية.

الحضور الأوروبي بـCOP27

وأضاف رئيس حزب الجيل لـ«الوطن»، أنّ الحضور الأوروبي لقمة المناخ، يؤكد أنّ الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، وأنّ ثورة 30 يونيو عبرت عن إرادة الشعب في رفضه لحكم الجماعة الإرهابية.

يذكر أنّ المؤتمر الأممي الخاص بالبيئة والمناخ الذي سينعقد بداية من 6 نوفمبر إلى 18 من الشهر ذاته بمدينة شرم الشيخ، يحضره ممثلو من 197 دولة، بين ملوك ورؤساء وشخصيات رفيعة المستوى على مستوى العالم.