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أسعار الذهب تسجل انخفاضا بقيمة 10 جنيهات خلال التعاملات الصباحية

كتب:

مارينا رؤوف
10:43 ص | الخميس 03 نوفمبر 2022
الذهب

الذهب

شهدت أسعار الذهب، انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلية خلال تداولات اليوم، إذ سجّل عيار 21 انخفاضًا بقيمة 10 جنيهات، مقارنة بآخر سعر له، ليسجل اليوم 1200 جنيه للجرام، مقابل 1210 جنيهات.

وأشارت تقارير البورصات العالمية والمصرية بشأن أسعار الذهب، وبيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، إلى أنّ الذهب عيار 24 سجّل نحو 1,371جنيه للجرام، وعيار 18 بلغ نحو 1,029 جنيهًا للجرام، ووصل عيار 14 إلى 800 جنيه للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 9 آلاف و600 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1,636 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.