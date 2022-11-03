«الأرصاد»: استقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف دائمًا ما يرتبط بالتقلبات الحادة والسريعة، والتغير اليومي بخرائط الطقس، فالأيام الماضية شهدت فرصا لسقوط الأمطار على أغلب المناطق الشمالية، لافتة إلى أنه بداية من اليوم ستشهد البلاد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، مشددة على أهمية متابعة المواطنين للنشرات الجوية بصورة يومية، والتعرف على حالة الطقس قبل الخروج من المنزل.

مرتفع جوي يزيد من فترة سطوع الشمس

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أنه من التوقع التأثر بمرتفع بطبقات الجو العليا سيؤدي إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار، كاشفة عن أن الظاهرة الجوية المؤثرة على الأفراد خلال فترة الاستقرار الجوية الحالية هي الشبورة المائية.

شبورة مائية تؤثر على الرؤية الأفقية بالطرق السريعة

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الشبورة المائية ستؤدي إلى انخفاض ملحوظ في الرؤية الأفقية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كاشفة عن أن موعد تكون الشبورة المائية سيكون بداية من الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس، مشددة على ضرورة توخي الحذر من قبل المواطنين من الشبورة المائية والتي من شأنها التأثير بشكل كبير على الرؤية الأفقية.

أجواء مائلة للحرارة نهارًا باردة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية

وأشارت «غانم»، إلى أنه بالتزامن مع زيادة فترات سطوع أشعة الشمس سيزداد شعور المواطنين بارتفاع درجات الحرارة، بحوالي درجة إلى درجتين على أغلب مناطق الجمهورية، وستكون الأجواء خلال فترات النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وأجواء حارة على جنوب الصعيد خلال فترات النهار وسطوع أشعة الشمس، موضحة وجود انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة مع بداية الليل وغياب أشعة الشمس، خاصة بالساعات الأولى من الليل والصباح الباكر ستكون أجواء باردة بمختلف أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة نهارًا ما بين 27 و28 درجة مئوية على القاهرة

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة خلال الأيام القادمة سيتراوح ما بين 27 و 28 درجة مئوية خلال فترة النهار، وما بين 17 و 18 درجة مئوية خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى، مشيرة إلى وجود هدوء بسرعات الرياح على أغلب مناطق الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى اعتدال حركة الملاحة البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط.