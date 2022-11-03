افتتاح 4 مدارس جديدة في كفر الشيخ للقضاء على كثافة الفصول

شهدت محافظة كفر الشيخ، افتتاح عدد من المشروعات الخدمية، تزامناً مع العيد القومي واحتفالاً بالذكرى الـ66 لمعركة البرلس البحرية.

وافتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، 4 مدارس بمدينتي كفر الشيخ والرياض، وسيتم افتتاح مدارس جديدة بمراكز بيلا والحامول ودسوق وفوه، وجرى استلام مدرستين بقرييتن بمركز بيلا.

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إنه جرى استلام مدرستين إحداهما للتعليم الثانوي والأخرى للتعليم الأساسي بقريتي «الحوة وروس الفرخ»، تمهيدًا لدخولهما الخدمة، ضمن توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ببناء مدارس جديدة وإحلال وتجديد الموجودة؛ لاستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتقليل كثافات الفصول، وتماشياً مع أهداف الدولة لتطوير العملية التعليمية.

وأضاف «ساطور»، أنه جرى استلام مدرسة جديدة للتعليم الثانوي وهي مدرسة الحوة الثانوية تشمل 12 فصل دراسي بخلاف غرف الأنشطة والمعامل والإدارة ودورات المياه، مشيراً إلي أن المدرسة الثانوية ستحل مشكلة المرحلة الثانوية للقرى المجاورة والذين يُعانون من الذهاب لقرى أخرى للالتحاق بالمدارس الثانوي بها، حيث لم يكُن لقرية الحوة سوى مدرسة ثانوية واحدة.

وتابع «ساطور»، بأنه تم أيضاً استلام مدرسة الشهيد حمزة منسي للتعليم الأساسي بعزبة الربعمائة التابعة لقرية روس الفرخ، بطاقة 11 فصلاً دراسياً منهم 2 فصل لمرحلة رياض الأطفال و9 فصول للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، والتي ستستقبل الطلاب بدلاً من ذهابهم للقرى المجاورة، ما يساهم في القضاء على ظاهرة التسرب من التعليم، وتقليل الكثافات بالمدارس المجاورة، لافتاً إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والأمان والألوان الجذابة في البناء وتزويد المدرستين بالسبورات الحديثة وتوفير طفايات.

وأشار «ساطور» إلي أن المدرستين جرى تنفيذهما من قبل هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ برئاسة المهندس محمد سلامة، مدير عام منطقة كفر الشيخ لهيئة الأبنية التعليمية، وإشراف المهندس رضا عبد القادر، مشرف القطاع بهيئة الأبنية التعليمية، وأحمد أبو الوفا، رئيس قسم الأبنية التعليمية بإدارة بيلا التعليمية.