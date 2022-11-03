افتتاح معرض «Recycled» في التجمع الخامس بمشاركة 16 فنانًا.. السبت المقبل

ينظم جاليري «بيكاسو ايست التجمع الخامس»، معرضًا بعنوان «إعادة تدوير.. Recycled»، بمشاركة 16 فنانًا وفنانة، يوم السبت 5 نوفمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، قبل ساعات من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، بمدينة شرم الشيخ.

معرض قمة المناخ

ويأتي المعرض في إطار حرص جاليري بيكاسو ايست على مشاركة الفن التشكيلي في الأحداث الدولية باعتبارها جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي، لذا نظم الجاليري معرضا فنيا لهذه المناسبة.

ولا تبتعد فكرة المعرض عن فكرة المؤتمر الدولي، لذا قدم الجاليري إعادة تدوير المنتجات التالفة والتي لا تصلح للاستخدام، حتى تظهر في النهاية بشكل جمالي وفني من خلال خامات الحديد، والخردة والخشب والنحاس والخيش، ومن الورق والمجلات القديمة.

مشاركة عدد كبير من التشكيلين

ومن المقرر أن يشارك بالمعرض عدد كبير من التشكيلين، منهم الفنان أيمن السمري والفنان عادل ثروت، والفنان أبوبكر، والفنان محمود حامد، والفنان عماد أبو زيد، والفنان حسين عبد الباسط، والفنان عمر طوسون، والفنان وائل درويش، والفنانة نهي ثروت، والفنان مجدي أنور، والفنان عبده رمزي، والفنان محمد بنوي، والفنانة صباح نعيم، والفنان محمود مرعي، والفنان حازم المستكاوي.