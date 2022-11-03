تحرير 1827 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت أجهزة الأمن من تحرير عدد 1827 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 916 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع عدد 53 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

حملات الداخلية

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المستمرة في الشوارع والميادين لرفع السيارة المركونة واستهداف المخالفين من سائقي المركبات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل منهم سواء بالغرامات الفورية أو إلقاء القبض على المتهمين في حالة السير عكس الاتجاه.

468 مخالفة لمحلات غير ملتزمة بقرار الغلق

كما تمكنت من تحرير 468 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.