جامعات المعرفة بالعاصمة الإدارية تستضيف مؤتمر «أوسكار التعليم» الشهر المقبل

تستضيف جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة مؤتمر «Reimagine Education»، والمعروف باسم «أوسكار التعليم»، وتنظمه مؤسسة QS لتصنيف الجامعات عالمياً وذلك لأول مرة في مصر والعالم العربي، وهو مؤتمر ومسابقة عالمية للتربويين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، بمشاركة عدد من الوزراء أبرزهم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي وذلك مطلع الشهر المقبل.

جامعات العاصمة

وقال إيهاب سلامة، نائب رئيس مجلس أمناء جامعات المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، إنه شرف لجامعات المعرفة وشركائنا في جامعة نوفا لشبونة أن نستضيف مؤتمر QS Reimagine Education Awards & Conference، «جوائز أوسكار للتعليم»، حيث انها المرة الأولى من نوعها التي يتم فيها استضافة هذا المؤتمر في أفريقيا والذي تستضيفه هذا العام جامعات المعرفة الدولية وفرع جامعة نوفا البرتغالية والمنظم من خلال مؤسسة QS Quacquarelli Symonds العالمية والتي تضم QS World University Rankings وThe Wharton School، مؤكدا أن الهدف من المؤتمر أن تكون الجامعات المصرية في مصاف الجامعات الدولية المستضيفة لكبرى المؤسسات التعليمية .

جامعات المعرفة في العاصمة الإدارية تستضيف أول مؤتمر للتعليم الدولي

كما أكد «نونزيو كواكواريلي»، رئيس ومؤسس Qs Quacquarelli Symonds Reimagine Education Awards الاهتمام بدراسة كل الطرق والأساليب الأساسية التي سيتغير بها التعليم على مدار العقود المقبلة والتأكد من أن العالم مستعد لتلك التغيرات، مشيراً إلى أنه لا يوجد قطاع واحد لديه كل الإجابات لتلك التغيرات لذا فنحن بحاجة إلى مشاركة مجتمعية من جانب الحكومات، والجامعات، والادارات التعليمية المختلفة وأصحاب العمل لمعرفة الاحتياجات الأساسية للنمو والازدهار ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.